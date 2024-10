Plusieurs bâtiments de Lyon éteints symboliquement ce samedi 

Pour la 16e édition du "Jour de la Nuit", la Ville de Lyon éteindra plusieurs sites symboliques de 20 heures à 22 heures, ce samedi 12 octobre.

C’est une opération symbolique qui se déroulera ce samedi soir à Lyon et partout en France. Dans le cadre de la 16e édition du "Jour de la Nuit", qui incite à éteindre les éclairages de bâtiments emblématiques, la Ville de Lyon éteindra donc près de 370 sites de 20 heures à 22 heures, ce samedi 12 octobre. L’éclairage des rues restera quant à lui maintenu.

Coordonnée par l'association Agir pour l'environnement, cette manifestation nationale vise à sensibiliser à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne. "La lumière est une composante majeure de l’identité de Lyon. À travers son nouveau Plan lumière (adopté en mai 2023, Ndlr) la Ville de Lyon prend soin de la nuit lyonnaise et invite à observer, comprendre et réfléchir à la manière dont se vit la ville la nuit dans toutes ses spécificités et non plus seulement comme simple négatif du jour", précisait la municipalité dans un communiqué le 7 octobre.

