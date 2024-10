Deux nouveaux squares ont été inaugurés dans le quartier de la Sauvegarde, au sein de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Une avancée dans le développement du quartier.

Quelques silhouettes sont visibles sur les balcons. Du troisième ou quatrième étage des immeubles, leurs yeux sont rivés sur les parcs du quartier de la Sauvegarde. Plus bas, d'autres habitants entourent les élus de la Métropole et Ville de Lyon, ou encore du député écologiste Boris Tavernier. Plusieurs minutes après avoir inauguré le Square de la diversité, anciennement le square des 400, ce petit groupe dévoile cette fois-ci la plaque du square Samira Bellil.

Dans le square Samira Bellil, une nouvelle aire de jeu est à disposition des enfants. (@NB)

Deux nouveaux noms symboles d'un renouveau pour cette partie de La Sauvegarde, cité fertile et paysagère du quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement lyonnais. Ces choix de dénominations "officielles" des squares, auxquels ont pris part des collégiens, habitants et acteurs du quartier, marquent surtout la finalisation de ce nouvel espace vert. Encore délimité par des barrières, il sera totalement accessible fin octobre.

A noter que les noms des deux squares, avant d'être votés, ont été proposés par une classe d'élèves de 5e du collège Schoelcher. "La force de ce territoire, c'est la mobilisation citoyenne", estime Bruno Bernard, président de la Métropole.

Une évolution continue pour le quartier

Dans ces deux squares, tout ou presque a été refait. Une nouvelle aire de jeu et un espace de fitness voient désormais le jour et de nouvelles liaisons piétonnes sont existantes. "C'est un quartier en mutation, avec des travaux d'un peu partout, mais il me semblait indispensable d'offrir des espaces de rencontres et de jeux aux habitants", partage Anne Braibant, la maire d'arrondissement. "C'est bien pour nos enfants. Il y a beaucoup de choses qui se font, ça s'améliore", convient Sofia, habitante du quartier depuis plus de 20 ans.

Bancs, aire de sport, espaces verts... Le square de la diversité a été refait à neuf. (@NB)

Ces nouveaux espaces publics, flambant neufs certes, contrastent malgré tout avec ces façades grisâtres des logements. Le projet de sauvegarde de la Duchère, qui court jusqu'en 2030, prévoit néanmoins la requalification des immeubles de logements sociaux, sur la période 2025-2027. Aussi, d'ici 2025 et jusqu'en 2030, 350 nouveaux logements divers sortiront de terre, dans un objectif de diversification de l'habitat au quartier de la Sauvegarde.

Végétalisation et ouverture sur l'extérieur

Finalement, l'inauguration des deux squares représentait quelque peu la "pose de la première pierre des espaces publics du quartier", pour reprendre les mots de Vincent Malfere, directeur général de la Serl, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, dont le coût est estimé à 3,3 millions d'euros.

D'abord impulsé sous Gérard Collomb, le changement majeur voulu de la Duchère se poursuit donc. Comme avec le développement du coeur de quartier, représenté par la halle agriculturelle, tiers-lieu agricole en plein milieu de la Sauvegarde, désormais (re)végétalisée. "Il y a une présence déjà assez importante de la nature dans ce quartier, confirme Grégory Doucet, maire de Lyon. Mais il était essentiel d'aller plus loin en matière d'adaptation, afin de répondre notamment aux canicules qui vont de plus en plus fréquentes"

L'ombrage du quartier de la Sauvegarde est, en effet, une partie importante de ce projet, tout comme l'est la mixité des logements ou encore l'économie d'énergie. "Après le plateau, c'est une deuxième phase à la Sauvegarde. Un deuxième virage, une continuité", conclut Anne Braibant.

