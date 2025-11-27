Villeurbanne : quatre suspects arrêtés sur un point de deal

Les policiers ont mis fin mardi à un trafic présumé dans un appartement du quartier des Buers à Villeurbanne. Quatre hommes ont été interpellés et plusieurs kilos de cannabis saisis dans un coffre-fort.

L’opération était préparée depuis plusieurs jours. Après une surveillance discrète du lieu, les forces de l’ordre sont intervenues mardi 25 novembre dans un logement de la rue Pierre-Joseph-Proudhon, identifié comme un point de deal actif. Selon nos confrères du Progrès, à l’intérieur, les policiers ont découvert un coffre-fort contenant environ 6,5 kilos d’herbe et de résine de cannabis, ainsi qu’une arme de poing.

Quatre individus ont été arrêtés lors de l’intervention : un jeune vendeur de 19 ans, deux ravitailleurs âgés de 21 ans et un homme d’une soixantaine d’années suspecté d’héberger la marchandise. Tous ont été placés en garde à vue.

Le point de deal se situait dans un secteur déjà marqué par le narcotrafic. Le quartier des Buers a en effet connu plusieurs épisodes violents ces derniers mois, dont la mort par balles d’un jeune homme de 23 ans en mai dernier.

A lire aussi : Villeurbanne : le Café de la Paix fermé, il servait de "refuge à des trafiquants"