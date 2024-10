Ce mercredi 9 octobre, la première pierre de deux résidences et d'un complexe sportif a été posée, à Villeurbanne. Cette future extension de la ZAC du quartier de la Soie devrait être prête en 2026.

Une nouvelle étape symbolique pour la Zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Soie, à Villeurbanne. La première pierre des deux résidences prochainement construites et du complexe sportif a en effet été posée, ce mercredi 9 octobre, en présence de Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l'habitat, et de Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. Cette prochaine zone s'intègrera donc au quartier de la Soie, où environ 500 logements sociaux et d'accession sociale sont déjà construits.

Avec cette pose de première pierre, il s'agit de l'une des dernières opérations à venir sur cette ZAC, qui sera menée par Est Métropole Habitat et Rhône Saône Habitat. Le premier organisme sera chargé du complexe sportif Alice Milliat pour la Ville de Villeurbanne, ainsi que de la résidence Charlotte Delbo. Cette dernière proposera 41 logements sociaux familiaux. Rhône Saône Habitat, quant à lui, prend en charge la résidence Olympique, prochainement constituée de 21 logements en accession abordable grâce au "Bail réel solidaire".

Extension de ce quartier de Villeurbanne

Cette partie du quartier sera donc située à proximité de l'école Simone Veil et du parc Jorge Semprun, dont le futur complexe sportif sera une extension. Développé sur 3 288 m2, il comprendra une grande salle multisport (handball, badminton, basket, volley-ball). Mais aussi une salle spécialisée pour la danse et le tennis de table. Des gradins seront installés, avec une capacité d'accueil de 348 personnes. La résidence Charlotte Delbo, elle, devrait être rendu pour avril 2026, après le début des travaux en mars dernier. Ces logements sociaux iront du T1 au T5.

Pour ce qui est de la résidence Olympie, la livraison est prévue au premier semestre 2026. Les logements proposés iront du T2 au T5, avec un encadrement du prix de revente sur le long terme afin de garantir la pérennité d'un prix de vente abordable.

