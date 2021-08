Villeurbanne : la vitesse va être abaissée sur le boulevard Laurent Bonnevay

Après l'accident de lundi où un piéton a été percuté par une voiture, la vitesse va être réduite sur le boulevard Laurent Bonnevay à Villeurbanne. Elle passera prochainement de 70 à 50 km/h.

Lundi, une voiture a percuté un piéton sur le boulevard Laurent Bonnevay à Villeurbanne. La vicitime était grièvement blessée après l'accident. Suite à ce fait-divers, le vice-président de la Métropole de Lyon, Fabien Bagnon, a fait une annonce via Twitter. La vitesse sera abaissée de 70 à 50km/h sur ce tronçon de route qui longe le parc de la Feyssine et le sépare de la Doua.

Une mesure rapidement mise ne place

L'élu en charge de la voirie précise que ce changement de limitation "sera mis en œuvre le plus rapidement possible." Il conclut ainsi : "Cette mesure demandée par la ville de Villeurbanne avait été validée car totalement cohérente avec la politique métropolitaine d'apaisement de la voirie et de sécurité routière."