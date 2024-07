L'activité orageuse de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été très intenses sur la journée de jeudi, et pourrait se poursuivre jusqu'à vendredi soir.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a été traversée ces dernières 24h par d'importants orages. Au total, près de 10 000 impacts de foudre ont été recensés par Kéraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents. Dans l'ancienne région Auvergne, 4602 décharges ont été notés, tandis que dans l'ancienne région Rhône-Alpes, le chiffre grimpe à 5127.

Ces dernières 24h Rhône-Alpes est d'ailleurs la région de France qui a été la plus touchée par ces orages. L'activité orageuse a été la plus intense dans la nuit de jeudi à vendredi et pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de journée ce vendredi.

En effet, Météo France a placé 9 des 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages ce vendredi.