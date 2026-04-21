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Hospices Civils de Lyon (HCL) @CM

Un "Hub prévention" pour transformer la prise en charge aux Hospices civils de Lyon

  • par LR

    • Les Hospices Civils de Lyon lancent un dispositif inédit pour aider les patients à agir sur leurs habitudes de vie et prévenir les maladies cardiovasculaires, responsables d’une part majeure des décès dans le monde.

    Inauguré en mars 2026 à l’Hôpital Louis Pradel, le nouveau “Hub prévention” des HCL marque un changement d’approche : placer les patients au cœur de leur santé. L’objectif est d’accompagner durablement les personnes présentant plusieurs facteurs de risque modifiables — tabagisme, sédentarité, stress ou alimentation déséquilibrée — afin d’éviter des pathologies souvent évitables.

    Pensé comme un hôpital de jour de prévention, ce programme propose un parcours personnalisé sur six mois mêlant consultations, ateliers collectifs et suivi à domicile. Cardiologues, diététiciens, psychologues, addictologues ou spécialistes de l’activité physique adaptée travaillent ensemble pour construire un plan d’action sur mesure pour chaque patient.

    Ouvert depuis l’automne 2025, le Hub a déjà accueilli plus de 120 patients, dont la grande majorité a intégré l’activité physique et la nutrition dans son suivi. Et les premiers retours sont encourageants puisque quasiment l'ensemble des patients déclare mieux comprendre son objectifs de santé. À terme, les HCL ambitionnent d’en faire un centre pilote régional de la prévention, capable d’accueillir jusqu’à 400 patients par an.

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