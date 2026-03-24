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Le fort de Bron sera investi de 15 h à 19 h. © Ville de bron

Bron : le carnaval annuel sous le thème "Un monde enchanté" le 28 mars

  • par La rédaction

    • Samedi 28 mars 2026, la ville de Bron organise son carnaval annuel sous le thème "Un monde enchanté", avec un défilé dans les rues suivi d'une après-midi festive au Fort de Bron jusqu'à 19h.

    Le cortège s'élancera à 14h depuis l'angle de l'avenue Camille-Rousset et de la rue Pierre-Curie, pour remonter l'avenue Maréchal de Lattre de Tassigny jusqu'au Fort de Bron, avec les associations de la ville et le Conseil Municipal d'Enfants.

    Dès 15h et jusqu'à 19h, le Fort prendra le relais avec un programme mêlant jeux gonflables, ateliers créatifs, maquillage, initiation au cirque, herboristerie féérique, concerts et spectacles sur deux podiums, et buvettes animées par les associations brondillantes aux saveurs variées, des crêpes aux spécialités antillaises et portugaises.

    Le programme complet des animations et les informations pratiques sont disponibles sur ville-bron.fr.

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