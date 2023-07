Vienne : un mineur de 14 ans jugé pour l'incendie d'un poste de police

Un jeune de 14 ans sera jugé en août devant le tribunal pour enfant de Vienne. Il est suspecté d'avoir incendié un poste de police municipale lors d'émeutes à Villefontaine.

Les enquêtes judiciaires à l'encontre d'individus ayant participé aux émeutes urbaines qui ont secoué la France entre le 28 juin et le 2 juillet continuent d'être menées. Jeudi 13 juillet, le parquet de Vienne a annoncé dans un communiqué de presse l'interpellation et le déferrement de deux mineurs impliqués dans des violences urbaines à Villefontaine.

Placés sous contrôle judiciaire

L'un des deux individus, âgé de 14 ans, sera jugé notamment pour l'incendie d'un poste de police municipale de Villefontaine dans la soirée du 29 juin. Il aurait également dégradé le centre culturel Simone Signoret et une agence bancaire dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.

Le second individu interpellé est quant à lui âgé de 15 ans, et sera jugé pour la dégradation du centre culturel et de l'agence bancaire mais ne serait pas impliqué dans l'incendie du poste de police municipale. Ils seront jugés au mois d'août devant le tribunal pour enfants et ont été placés sous contrôle judiciaire.