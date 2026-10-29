Lyon : le RN demande l'interdiction d'une conférence de Raphaël Arnault dans une salle municipale

La députée RN du Rhône Tiffany Joncour a saisi le préfet pour demander l'interdiction d'une conférence du député LFI Raphaël Arnault, prévue le 5 novembre à Lyon, sur fond d'enquête autour de la mort de Quentin Deranque.

La députée RN Tiffany Joncour a indiqué mercredi avoir demandé au préfet du Rhône d'interdire une conférence du député insoumis Raphaël Arnault prévue à Lyon le 5 novembre dans un local municipal. Le député LFI du Vaucluse a publié sur son compte instagram une affiche annonçant des "débats et échanges" en sa présence autour de son livre "Antifasciste" le 5 novembre, dans une salle municipale de la mairie du 8e arrondissement de Lyon.

"Alors que la famille de Quentin Deranque demande son audition, le cofondateur de la Jeune Garde dissoute vient promouvoir son livre dans une salle municipale lyonnaise. Plusieurs de ses proches sont mis en examen dans cette affaire. Quelle indécence !", écrit sur X la députée du Rhône Tiffany Joncour.

"Je saisis le préfet du Rhône pour demander l'interdiction de cette réunion et interpelle les maires de Lyon et du 8e : renoncez à cet accueil !", ajoute-t-elle. L'élu lyonnais UDR-RN et ancien candidat à la mairie de Lyon Alexandre Dupalais a également indiqué sur X avoir saisi "le préfet et le maire pour faire interdire cette conférence de la honte".

Raphaël Arnault, cofondateur du mouvement antifasciste la Jeune Garde aujourd'hui dissout, est dans la tourmente depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon en février, décédé après avoir été violemment frappé au sol par plusieurs personnes encagoulées. Les coups lui avaient été portés après une bagarre entre militants d'ultragauche et d'ultradroite, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Quatorze personnes ont été mises en examen pour meurtre ou complicité dans cette affaire, dont des proches de Raphaël Arnault. Selon le Figaro, l'avocat de la famille de Quentin Deranque a demandé aux trois juges chargés de l'information judiciaire ouverte pour "meurtre, participation à une association de malfaiteurs et violences aggravées" l'audition de Raphaël Arnault pour "association de malfaiteurs". Sollicité par l'AFP, l'avocat de la famille, Me Fabien Rajon, n'avait pas répondu jusqu'ici.