Lyon : la venue du député Raphaël Arnault dans une salle municipale du 8e arrondissement fait polémique

Le député de La France insoumise du Vaucluse, Raphaël Arnault, doit présenter son livre Antifasciste le jeudi 5 novembre à l’Espace 101, dans le 8e arrondissement de Lyon. Sa venue provoque une polémique, certains élus réclament l’interdiction de l’événement.

Raphaël Arnault, député LFI du Vaucluse et cofondateur de la Jeune garde antifasciste (dissoute en juin 2025 par la ministère de l’Intérieur), est attendu le jeudi 5 novembre à Lyon. Plus précisément, il doit présenter son ouvrage Antifasciste à l’Espace 101, boulevard des États-Unis, à 18h30. La députée Insoumise du Rhône Anaïs Belouassa-Cherifi doit également participer à cette rencontre.

Dans un communiqué annonçant l’événement, la maison d’édition présente cette rencontre comme un temps d’échange autour de la lutte contre l’extrême droite. Le choix du lieu fait, en revanche, beaucoup de bruit. L’Espace 101 dépend de la mairie du 8e arrondissement. Sa salle des fêtes peut accueillir 180 personnes et est mise gratuitement à disposition des associations de l’arrondissement.

Des élus réclament l’annulation de l’événement

Sur X, plusieurs responsables politiques ont vivement réagi à l’annonce de cette conférence. Alexandre Dupalais, ancien candidat du RN à la mairie de Lyon, a dénoncé la mise à disposition d’une salle municipale. Il accuse Raphaël Arnault d’être le "fondateur de la milice qui a tué Quentin Deranque" et réclame à Grégory Doucet d’"annuler cette conférence de la honte".

🔴 Alors que Lyon panse ses plaies, la mairie met à l'honneur dans une salle municipale du 8e le fondateur de la milice qui a tué Quentin Deranque !⁰Grégory Doucet doit cesser sa collaboration avec le terrorisme antifa.⁰J'exige l'annulation de cette conférence de la honte ! pic.twitter.com/E2dsVMY6b9 — Alexandre Dupalais (@a_dupalais) October 27, 2026

Jean-Stéphane Chaillet, adjoint au maire LR du 2e arrondissement, appelle, lui, à obtenir des explications sur les conditions d’organisation de la rencontre. "La venue annoncée de Raphaël Arnault dans une salle municipale du 8e arrondissement de Lyon soulève des interrogations légitimes. Nous demandons à Grégory Doucet et au préfet du Rhône des explications sur cette mise à disposition et des garanties pour l’ordre public."

Barbara Vélon, conseillère du 8e arrondissement et conseillère municipale du groupe Lyon Ensemble, réclame également l’interdiction en "urgence de la venue de Raphaël Arnault, fiché S" selon ses dires. À noter que l’annonce de cette conférence intervient dans un contexte très sensible pour Raphaël Arnault. Ce mardi 27 octobre, la famille de Quentin Deranque, militant nationaliste tué à Lyon en février dernier, a demandé que le député soit entendu par les juges d’instruction chargés de l’affaire.

Lire aussi : Près de Lyon : l’ancien maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle condamné pour diffamation par la cour d’appel

La mairie de Lyon peut-elle annuler la conférence ?

La mise à disposition de ces locaux appartenant à la Ville de Lyon laisse le droit au maire, Grégory Doucet, de refuser la tenue de l'événement dans cette salle du 8e arrondissement pour des motifs liés à la gestion des bâtiments, au fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public. Le caractère politique ne peut être pris en compte. C’est pour cela que plusieurs élus réclament l’annulation de la conférence au titre du maintien de l’ordre public. À Rouen, les organisateurs ont renoncé à un événement similaire de Raphaël Arnault prévu le 22 octobre à la Halle aux toiles. Ils ont invoqué le contexte national et la crainte de débordements.

Lire aussi : Tentative d'arrestation de Raphaël Arnault : le parquet de Lyon dément les accusations de LFI