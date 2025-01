Vents violents : les parcs et cimetières de Lyon et Villeurbanne fermés ce dimanche 

Alors que le Rhône connaît un épisode de vents violents ce dimanche 5 janvier, les parcs et cimetières de Lyon et Villeurbanne sont fermés toute la journée.

En raison des vents violents qui touchent le département du Rhône, les parcs et cimetières de Lyon et Villeurbanne resteront fermés ce dimanche 5 janvier. À Lyon, cela concerne notamment les parcs de la Tête d'Or, Cerisaie, Blandan et Gerland.

Pour rappel, les départements du Rhône et de la Loire seront placés en vigilance orange dès 20 heures ce dimanche par Météo France. "Le vent de sud s'intensifie en cours de journée de dimanche jusqu'à atteindre des valeurs dépassant les 90 à 100km/h en rafales en cours de nuit sur le sud des départements du Rhône et de la Loire. On pourra localement atteindre des valeurs autour de 110 à 120 km/h", indiquait Météo France plus tôt ce dimanche. La vigilance orange devrait s'achever dans l'après-midi de lundi.

