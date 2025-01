Confluences : la revanche d’un musée longtemps maudit

Le musée des Confluences a fêté ses dix ans sans strass ni paillettes. Une décennie couronnée de succès, loin des polémiques qui ont jalonné sa création.

Après avoir été longtemps décrié à Lyon, qualifié de gabegie financière, il pourrait savourer sa revanche. En une décennie, il s’est hissé au rang de premier musée de France en province avec 6,5 millions de visiteurs depuis son ouverture. De ces dix années, Cédric Lesec, directeur des relations extérieures et de la diffusion de l’établissement, veut retenir “le formidable attachement du public à ce musée qui est devenu son musée, son musée de cœur, un musée de proximité, un musée où on vient en famille et qui est devenu presque une évidence. Un musée où on a des rituels et l’image que j’en ai, c’est un enfant qui est né en 2014 à la fin de l’année où on a ouvert et qui aujourd’hui a dix ans et pour lequel c’est un formidable endroit pour s’apprendre et apprendre”.

Le musée des Confluences a longtemps été maudit. Le projet avait été lancé en 2001 avec légèreté par Michel Mercier qui était alors candidat aux élections municipales à Lyon. La complexité du bâtiment imaginé par les architectes a été sous-estimée. Le coût du chantier a, lui, été largement sous-évalué. Le Département du Rhône avait initialement budgété 60 millions d’euros. Le musée des Confluences coûtera finalement plus de 300 millions d’euros. Une addition qui se corse en rajoutant les coûts indirects liés à son financement par des emprunts toxiques contractés par le Département. Lors de la création de la Métropole, un an avant l’ouverture du musée, celle-ci a hérité de l’ouvrage. Un cadeau que beaucoup imaginaient empoisonné à l’époque. Les frais de fonctionnement du musée semblaient très élevés et l’affluence imaginée surévaluée. Le succès populaire de l’ancien musée Guimet a rendu l’addition annuelle tout à fait convenable.