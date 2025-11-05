Actualité

Pollution à Lyon : un air bon à moyen attendu ce mercredi

  • par La Rédaction

    • D’après les dernières projections de Atmo Auvergne‑Rhône‑Alpes, l’indice de qualité de l’air pour la métropole de Lyon ce mercredi s’annonce globalement bon, voire moyen par endroits.

    Après des pluies qui ont aidé cette semaine à "lessiver" une partie des polluants atmosphériques, l’air redevient plus respirable. Toutefois, la reprise des activités humaines et les conditions météo plus stables pourraient faire remonter légèrement les concentrations de certains polluants.

    Pour la journée, les particules fines (PM10 et PM2,5) et le dioxyde d’azote restent sous contrôle dans l’agglomération lyonnaise. Cependant, les zones proches des grands axes routiers ou à forte circulation pourraient observer une qualité d’air dans la moyenne.

    En résumé : on respire mieux à Lyon ce mercredi, mais ce n’est pas encore idéal partout. Une météo stable associée à une circulation intense pourrait faire passer certains secteurs en niveau moyen ; mieux vaut donc rester vigilant.

