Vent : le Rhône et deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune

Météo France place le Rhône, la Loire et l’Isère en vigilance jaune pour vent à partir de 15 heures ce dimanche 19 octobre.

Le vent soufflera fort ce dimanche 19 octobre en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France place donc les départements du Rhône ainsi que l’Isère et la Loire en vigilance jaune. Cette dernière sera activée à partir de 15 heures.

À Lyon, les rafales de vent en provenance du Sud pourront atteindre les 60 km/h. Le vent apportera également de la pluie au cours de la soirée et celle-ci devrait perdurer toute la semaine prochaine.