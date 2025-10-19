Actualité
©wirestock

Vent : le Rhône et deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune

  • par Clémence Margall

    • Météo France place le Rhône, la Loire et l’Isère en vigilance jaune pour vent à partir de 15 heures ce dimanche 19 octobre.

    Le vent soufflera fort ce dimanche 19 octobre en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France place donc les départements du Rhône ainsi que l’Isère et la Loire en vigilance jaune. Cette dernière sera activée à partir de 15 heures.

    À Lyon, les rafales de vent en provenance du Sud pourront atteindre les 60 km/h. Le vent apportera également de la pluie au cours de la soirée et celle-ci devrait perdurer toute la semaine prochaine.

