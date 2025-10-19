Un corps découvert dans un puits au nord-ouest de Lyon

Le corps d’un individu a été découvert samedi 18 octobre dans un puits situé à Lentilly, au nord-ouest de Lyon. On ignore encore les circonstances du drame.

Les militaires de la brigade de l’Arbresle ainsi que les gendarmes de l’identification criminelle se sont rendus à Lentilly samedi 18 octobre après qu’un corps a été découvert au fond d’un puits situé sur un terrain privé près du chemin de Moiry, indique Le Progrès.

Si le corps n’a pas pu être identifié, une autopsie doit bientôt avoir lieu. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame. La brigade territoriale de L’Arbresle est en charge des investigations.