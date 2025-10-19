Actualité
gendarmerie
Image d’illustration gendarmerie. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Un corps découvert dans un puits au nord-ouest de Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le corps d’un individu a été découvert samedi 18 octobre dans un puits situé à Lentilly, au nord-ouest de Lyon. On ignore encore les circonstances du drame.

    Les militaires de la brigade de l’Arbresle ainsi que les gendarmes de l’identification criminelle se sont rendus à Lentilly samedi 18 octobre après qu’un corps a été découvert au fond d’un puits situé sur un terrain privé près du chemin de Moiry, indique Le Progrès.

    Si le corps n’a pas pu être identifié, une autopsie doit bientôt avoir lieu. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame. La brigade territoriale de L’Arbresle est en charge des investigations.

