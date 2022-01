Depuis ce matin, mercredi 5 janvier, pratiquement tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par des vigilances jaunes. Crues, vent, neige-verglas et avalanches, Lyon Capitale fait le point.

Les intempéries n'épargnent pas la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 5 janvier. La quasi totalité du territoire est sous le coup des vigilances jaunes de Météo France. Seuls les départements de l'Ardèche et de l'Allier y échappent... pour l'instant.

Quelles vigilances pour quel département ?

Les départements de la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Ain sont placés en vigilance jaune neige-verglas toute la journée, il faudra donc faire preuve de prudence sur les routes. Plus à l'est, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère s'ajoutent à cette liste. Cependant, ces trois départements sont également concernés par une vigilance jaune pour des risques d'avalanches, indique Météo France.

Au sud de Lyon, la Drôme devrait être balayée par des vents violents à partir de midi, quand, de son côté, le département du Rhône est toujours placé en vigilance crues. Selon le site du gouvernement Vigicrues, la Saône représente encore un risque même si une "lente décrue [...] s'est amorcée sur le tronçon de la Saône à Lyon" et "se poursuivra durant les prochaines 24 heures". Partout en région Auvergne-Rhône-Alpes, la prudence est donc de mise ce mercredi 5 janvier.

Lire aussi : Le Rhône toujours placé en vigilance jaune crues