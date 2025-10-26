Vénissieux : une jeune femme secourue avant une tentative de défenestration

Une jeune femme de 23 ans a été secourue de justesse samedi 25 octobre à Vénissieux alors qu’elle menaçait de se jeter dans le vide.

Le drame a été évité samedi 25 octobre. Les secours sont, en effet, intervenus après un appel d’urgence rue des Martyrs de la Résistance, à Vénissieux, alors qu’une jeune femme de 23 ans menaçait de se défenestrer, indiquent nos confrères de Lyon Mag.

Les faits se sont déroulés peu après 15 heures. Heureusement, la jeune fille a été secourue de justesse à l’intérieur de son appartement avant d’être prise en charge et transportée à l’hôpital.