Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Vénissieux : une jeune femme secourue avant une tentative de défenestration

  • par Clémence Margall

    • Une jeune femme de 23 ans a été secourue de justesse samedi 25 octobre à Vénissieux alors qu’elle menaçait de se jeter dans le vide.

    Le drame a été évité samedi 25 octobre. Les secours sont, en effet, intervenus après un appel d’urgence rue des Martyrs de la Résistance, à Vénissieux, alors qu’une jeune femme de 23 ans menaçait de se défenestrer, indiquent nos confrères de Lyon Mag.

    Les faits se sont déroulés peu après 15 heures. Heureusement, la jeune fille a été secourue de justesse à l’intérieur de son appartement avant d’être prise en charge et transportée à l’hôpital.

    à lire également
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche 09:55
    Vénissieux : une jeune femme secourue avant une tentative de défenestration 09:21
    Météo : une nouvelle journée pluvieuse et seulement 13 degrés attendus à Lyon  08:57
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un réseau de proxénétisme polynésien démantelé à Villefranche, deux personnes condamnées 25/10/25
    La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine 25/10/25
    d'heure en heure
    Top 14 : à domicile, le LOU s’incline face à La Rochelle 25/10/25
    Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant" 25/10/25
    Travaux dans le tunnel du Mont-Blanc : les habitants plébiscitent la fermeture par phases 25/10/25
    gendarme
    Rhône : il écope de 12 mois de prison ferme pour avoir tenté de cambrioler un magasin alimentaire 25/10/25
    La braderie de la bibliothèque municipale de Lyon revient le 16 novembre 25/10/25
    Chalmazel : Fabrice Pannekoucke promet de "ne pas abandonner" la station de ski 25/10/25
    Municipales 2026 : l’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, Alain Giordano, rejoint Jean-Michel Aulas 25/10/25
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce samedi 25/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut