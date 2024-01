Vénissieux : un policier légèrement blessé après un refus d'obtempérer

Un policier a été légèrement blessé lors d'un refus d'obtempérer à Vénissieux ce samedi.

Une semaine après qu'un jeune policier hors-service a été blessé après avoir décliné sa qualité à un automobiliste consommant du protoxyde d'azote, un fonctionnaire a de nouveau été blessé ce samedi à Vénissieux. Aux alentours de 20 h 30, un équipage de police a tenté de procéder au contrôle d'un automobiliste conduisant sans phare et à vive allure, mais ce dernier a refusé de s'arrêter.

Pas de permis ni d'assurance, sous l'empire de stupéfiants

Il s'est alors engagé dans la rue Léon Gambetta à Saint-Fons en sens inverse et percuté un véhicule qui arrivait en face de lui. Bloqué, l'homme a reculé et a percuté la voiture des policiers qui arrivaient derrière lui. Les deux occupants du véhicule ont été interpellés. Le conducteur du véhicule ayant percuté le fuyard ainsi qu'un policier ont été légèrement blessés et ont tous deux déposé plainte.

Placés en garde à vue, l'homme de 50 ans et son passager de 32 ans sont connus des services de police et reconnaissent partiellement les faits. Par ailleurs, le conducteur ne disposait pas du permis de conduire, ni d'assurance, et conduisant sous l'empire de stupéfiants. Il a été déféré au parquet de Lyon ce lundi en vue d'une comparution immédiate.