Vénissieux : trois hommes interpellés et plus de trois kilos de cannabis saisis

Plus de trois kilos de cannabis ont été saisis dans un logement de Vénissieux. Un individu va être présenté au parquet.

Le 20 décembre, alors qu'ils procédaient à une mission de sécurisation dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, des policiers ont constaté qu'une forte odeur de cannabis émanait d'un logement. Après avoir mené des investigations, ils se sont rendus sur place six jours plus tard avec la brigade cynophile. Le chien a marqué devant l'appartement d'une famille connue des services de police.

Trois hommes étaient interpellés, deux frères de 24 et 26 ans et un ami de 30 ans. La perquisition menée a permis la découverte de plus de trois kilos de cannabis, du matériel de conditionnement, une arme de poing et des cartouches. Le principal suspect de 24 ans a reconnu servir de nourrice depuis une semaine mais a assuré qu'il ignorait la présence d'une arme à son domicile. Il a mis hors de cause les deux autres individus expliquant les avoir hébergé gratuitement. Il est présenté au parquet ce jeudi.