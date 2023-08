Vénissieux : appel à témoin après la mort d'un homme dans les toilettes publiques

Après la mort d'un homme dans les toilettes publiques à Vénissieux mardi 22 août, la police nationale du Rhône a lancé un appel à témoins.

La police nationale du Rhône a lancé un appel à témoins vendredi 25 août, à la suite de la mort d'un homme à l'intérieur de toilettes publiques de la commune de Vénissieux. Le corps d'un trentenaire avait été découvert sans vie mardi 22 août sur le boulevard Laurent-Gérin, à côté du boulodrome.

Pour mettre en lumière les circonstances des faits, les services de police recherchent des informations utiles à l'enquête. La victime retrouvée est de type nord-africain, mesurait 1m69, de corpulence svelte, avec des cheveux bruns courts et des yeux marron. Il avait aussi une barbe de quelques jours. Il portait également un t-shirt rouge de l’équipe de football de l’Olympique lyonnais, un short rouge et une paire de baskets Nike "TN" de couleur noire, bleue et rouge.

"Nos enquêteurs recherchent toute personne susceptible de s’être trouvée sur les lieux et/ou à proximité au moment des faits pour apporter de nouveaux éléments utiles", explique la police dans son appel à témoins. Les personnes ayant des éléments utiles peuvent contacter le 04 72 50 04 76 ou bien composer le 17.