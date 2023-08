Des mesures d'interdiction pour encadrer le match OL-PSG à Lyon

Plusieurs mesures d'interdiction sont mises en place par la préfecture du Rhône à l'occasion du match de Ligue 1 Uber Eats opposant l'Olympique lyonnais au Paris Saint-Germain (PSG) dimanche 3 septembre.

Afin d'éviter des débordements et de réduire au maximum le risque d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public, la préfecture du Rhône a mis en place plusieurs mesures d'interdiction en prévision de la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats entre l’Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain, dimanche 3 septembre au Groupama Stadium à Décines-Charpieu.

Les supporteurs du PSG visés par les mesures

La circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon, ainsi que l'accès au stade et ses abords seront interdits à tous les supporters parisiens sans contremarque "secteur visiteur".

Pour rappel, et pour l’ensemble des supporters, le transport et l’utilisation de pétards et d'engins pyrotechniques sont strictement interdits. La détention de boissons alcoolisées est également proscrite à l’intérieur et aux abords du stade.

Lire aussi : OL – PSG : un match sous le signe d’une sécurité renforcée