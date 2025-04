Un appel à témoin est lancé après la disparition d'un homme à Vaulx-en-Velin, dans l'agglomération lyonnaise, depuis le 31 mars dernier.

La police nationale du Rhône lance un appel à témoin ce jeudi 24 avril pour tenter de retrouver la trace de Mohamed Lamine Kamal. Cet homme de 75 ans a disparu depuis le 31 mars dernier à Vaulx-en-Velin, près de Lyon.

De corpulence maigre, il mesure 1,65 m. Il a des cheveux blancs partiellement rasés et des yeux noirs. Il a les joues creusées en raison de l'absence de son dentier, précise la police nationale du Rhône. Avant sa disparition, il était habillé d'un pantalon de pyjama à carreaux bleu, blanc et noir, d'un haut à manches longues gris et était pieds nus.

Si vous disposez d'informations, contactez les enquêteurs au 04 37 26 25 40.