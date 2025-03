Le 28 février, 100 grammes de cocaïne, une centaine de cachets d’ecstasy et dix savonnettes de résine de cannabis ont été saisis en marge d'une opération pour stationnement gênant à Vaulx-en-Velin.

Vendredi 28 février, la police municipale de Vaulx-en-Velin a opéré une saisie de stupéfiants alors qu'elle intervenait pour un stationnement gênant. Les faits se sont déroulés impasse de la Thibaude à Vaulx-en-Velin, alors qu'une voiture gênait la circulation de cette dernière. Appelés sur place, les agents ont alors surpris un individu jeter un sac par la fenêtre du véhicule avant de le ramasser et de partir en courant.

Poursuivi par la police, l'homme a alors décidé de se débarrasser de son sac avant d'être rapidement rattrapé. Interpellé par les agents, celui-ci était muni de plus de 100 grammes de cocaïne, et une centaine de cachets d’ecstasy. Le sac abandonné contenait quant à lui dix savonnettes de résine de cannabis. L'individu et les passagers de la voiture ont été placés en garde à vue, tandis qu'une enquête a été ouverte à leur sujet.

Lire aussi :