Un contrôle routier mené près de Lyon a conduit à la constatation de 33 infractions en deux heures.

Cinq rétentions immédiates du permis de conduire, quatre immobilisations de véhicules et une mise en fourrière, le tout en deux heures de contrôle. C'est le triste bilan d'une opération menée par les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly sur le route départementale 302 à Pusignan.

Sur cet axe limité à 90 km/h, les militaires ont relevé deux excès de vitesse supérieurs à 50 km/h, avec deux automobilistes circulant à 179 et 150 km/h. Ils ont également constaté deux excès de vitesse entre 40 et 50 km/h, 12 entre 30 et 40 km/h, et sept entre 20 et 30 km/h. Au total, 23 excès de vitesse en deux heures.

Sept personnes circulant sans ceinture de sécurité ont également été sanctionnés. Un usage du téléphone au volant, un défaut d'assurance et une conduite sous stupéfiants ont enfin été constatés par les militaires qui déplorent "un nombre excessif d'infractions".