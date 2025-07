Une centaine de caméras surveillance et de nouveaux policiers seront déployés à Vaulx-en-Velin dans le cadre d'un plan de lutte contre le narcotrafic.

Afin de lutter contre un narcotrafic de plus en plus implanté, la municipalité de Vaulx-en-Velin a décidé de renforcer ses actions, rapporte BFM Lyon. L'objectif : rassurer les populations et apaiser les espaces publics en déployant de nouveaux effectifs de polices et plus de caméras de vidéosurveillance.

L'effectif de policiers municipaux passera ainsi de 35 à 50 agents d'ici 2026. Une centaine de caméras de vidéosurveillance seront quant à elles déployées avant 2035. Le coût total des opérations s'élève à 5,3 millions d'euros pour la mairie.

En parallèle, la municipalité prévoit l'organisation de plus d'événements permettant d'impliquer les familles dans la vie locale.

