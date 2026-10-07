Trois jeunes chercheuses lyonnaises récompensées par le Prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science

Trois chercheuses liées à des laboratoires lyonnais figurent parmi les 35 lauréates du Prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science 2026.

Les Lyonnaises Amandine Chantharath, Anne Gagneux et Sibylle Grégoire figurent parmi les 35 scientifiques récompensées cette année par le Prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science. Les trois chercheuses ont été sélectionnées parmi 823 candidatures issues de 73 nationalités, par un jury de plus de 50 membres de l’Académie des sciences, lieu de la cérémonie de remise des prix ce mercredi 7 octobre.

Doctorante au Centre international de recherche en infectiologie de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, Amandine Chantharath étudie la diversité des défenses immunitaires du vivant. Ses travaux concernent les thérapies d’avenir, le cancer, l’ADN ou encore les interactions entre bactéries et organismes humains.

De son côté, Anne Gagneux, doctorante au Laboratoire de l’informatique du parallélisme de l’ENS de Lyon, travaille sur la créativité des intelligences artificielles génératives. Enfin, Sibylle Grégoire, titulaire d’un doctorat à l’Université Lyon 1 et du Laboratoire Thérapie et Applications des Ultrasons (LabTAU), poursuit ses recherches à l’Institut Langevin de l’ESPCI Paris. Elle travaille sur la prévention des maladies cardiovasculaires.

Un prix destiné à soutenir les jeunes chercheuses

Le Prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science a été créé en 2007. Depuis 19 ans, il soutient les scientifiques au début de leur carrière. Les doctorantes reçoivent une dotation de 15 000 euros, tandis que les post-doctorantes bénéficient de 20 000 euros, en plus d’un accompagnement dans des formations en communication et en leadership.

"Célébrer cette 20e édition, c’est montrer l’impact exceptionnel des femmes sur la recherche française tout en reconnaissant l’urgence d’aller plus loin (...) Depuis deux décennies, notre conviction reste inébranlable : le monde a besoin de science, et la science a besoin des femmes", souligne Pauline Avenel-Lam, directrice exécutive de la Fondation L’Oréal.

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