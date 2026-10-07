821 athlètes récompensés lors de la 9e édition de "l’Isère, fier de ses sportifs"

9e édition de la soirée l’Isère, fier de ses sportifs Crédit – Département de l’Isère

Plusieurs athlètes ont été récompensés lors de la 9e édition de la soirée "l’Isère, fier de ses sportifs" le 2 octobre dernier.

Quelque 821 sportifs étaient réunis le 2 octobre dernier pour la 9e édition de la soirée "l’Isère, fier de ses sportifs" afin d’être récompensés pour avoir réalisé un podium au niveau national, européen ou mondial au cours de la saison sportive 2025-2026.

En 2026, quatre athlètes ayant participé aux Jeux olympiques de Milan-Cortina ont été mis à l’honneur : Kévin Aymoz, patineur, Nils Blairon, bobeur, Maja-Li Lafrate Danielson, snowboardeuse, et Aurélie Lévêque, patineuse de vitesse.

Du côté du vélo, l’année a aussi été riche, notamment avec les quatre jours de Tour de France en Isère et les championnats de France de cyclisme sur route dans les Vals du Dauphiné. Paul Magnier, triple vainqueur d'étape du Giro en 2026, et Clémence Latimier (1re année pro, 6e aux championnats de France, 2e de l'Alpes Grésivaudan Classic, 2 Tours de France Femmes) ont pu monter sur scène pour revenir sur leur année sportive.

Maelle Beauvir et Frédéric Tranchand, multiples vainqueurs de la Skyrace des Matheysins et champions du monde de trail, ainsi que Thomas Cardin ont quant à eux brillé dans le trail.

37 activités sportives représentées

Avec plus de 37 activités sportives représentées, cette soirée a réuni près de 35 comités sportifs, ainsi que 571 athlètes ayant décroché un podium au niveau national, 26 au niveau européen et 67 au niveau mondial. Au niveau européen, 11 d'entre eux sont montés sur la première marche, parmi lesquels Lucie Eruam, championne d'Europe et du monde de savate boxe française, Edith Guennec, championne d'Europe de force athlétique, ou encore Maël Papot, champion d'Europe de course d'orientation VTT.

Enfin, parmi les 821 sportifs, 9 équipes regroupant 152 sportifs ont été récompensées, pour certaines en raison de leur montée au niveau national supérieur.