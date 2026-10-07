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Photo illustration. @CM

Lyon : deux braquages similaires visent des boutiques de téléphonie à quelques heures d’intervalle

  • par Corentin Lucas

    • Les boutiques de téléphonie SFR du cours Franklin-Roosevelt et Bouygues de la Croix-Rousse ont été visées par deux braquages aux méthodes étrangement similaires ce mardi 6 octobre.

    La journée du mardi 6 octobre a été marquée par deux braquages visant des boutiques de téléphonie à Lyon. Le premier s’est produit vers 10h30, dans le magasin SFR situé sur le cours Franklin-Roosevelt, dans le 6e arrondissement. Deux individus cagoulés ont fait irruption dans la boutique et se sont emparés de plusieurs téléphones portables sous la menace d’une arme, avant de prendre la fuite à trottinette.

    Selon Actu Lyon, une vingtaine de téléphones auraient été dérobés. La plupart auraient été rendus inutilisables par la police et l’opérateur. La boutique a été fermée le reste de la journée avant de rouvrir ce mercredi matin.

    Vers 17h, Le Progrès fait état d’un braquage similaire dans une autre boutique de téléphonie place de la Croix-Rousse. Deux individus cagoulés sont entrés dans le magasin Bouygues avec une arme et se sont emparés de matériel avant de prendre la fuite à trottinette, le même procédé que le précédent braquage.

    Une enquête a été ouverte pour chacun des deux braquages. Pour l’heure, il est encore impossible de déterminer si les deux affaires sont liées ou non.

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