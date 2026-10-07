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L’École normale supérieure de Lyon. @Maps

L’ENS en tête des établissements lyonnais dans le classement mondial des meilleures écoles supérieures

  • par Corentin Lucas
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    • Le classement du Times Higher Education place plusieurs établissements lyonnais parmi les universités et grandes écoles les mieux classées au monde. L’ENS Lyon est en tête dans le Rhône.

    Plusieurs établissements d’enseignement supérieur lyonnais figurent dans le nouveau classement mondial du Times Higher Education (THE). Publié pour l’édition 2027, celui-ci évalue 2 297 établissements dans 118 pays, dont 48 en France. Il repose sur plusieurs critères, avec une forte importance accordée à la recherche, qui représente 59% de la note globale, devant l’enseignement, qui compte pour 29,5%. L’internationalisation pèse 7,5% et les liens avec l’industrie liés à la recherche 4%.

    À Lyon, c’est l’École normale supérieure (ENS Lyon) qui arrive en tête, avec une note moyenne de 53,3 sur 100. Elle se situe dans la tranche 326e-350e place mondiale grâce, en partie, à sa qualité d'apprentissage et à sa capacité à aider l'industrie grâce à des innovations et des inventions. L’établissement figure parmi les dix établissements français classés dans le Top 500.

    L’Université Claude Bernard Lyon 1 se situe quant à elle entre les 701e et 800e places. L’École centrale de Lyon et l’INSA Lyon apparaissent dans la tranche 801e-1000e. Enfin, l’Université Jean Moulin Lyon 3 figure dans la tranche située au-delà de la 2 000e place.

    À l’échelle nationale, trois établissements français intègrent le Top 100. Il s’agit de Paris Sciences & Lettres (57e), l’Institut Polytechnique de Paris (75e) et Paris-Saclay (78e).

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