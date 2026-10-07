Actualité
Siège social de LDLC à Limonest. @Maps

Le groupe LDLC victime d’un piratage, plusieurs données personnelles pourraient avoir été consultées

  • par Corentin Lucas

    • Le groupe informatique LDLC, basé à Limonest, a informé que plusieurs données personnelles pourraient avoir été consultées suite à une intrusion dans l’un de ses systèmes d’information.

    Dans un mail envoyé à ses clients depuis le 2 octobre dernier que nous avons pu consulter, LDLC indique qu’un "acte malveillant" a permis d’accéder à l’un des systèmes d’information et pourrait avoir entraîné la consultation de données personnelles. Le groupe informatique, basé à Limonest et spécialisé dans la vente de matériel high-tech, ne précise toutefois pas dans son message la date de l’intrusion, la méthode utilisée ou encore le nombre de clients potentiellement concernés.

    Les informations susceptibles d’avoir été consultées comprennent les noms et prénoms, adresses postales, adresses e-mail et numéros de téléphone. D’autres données liées au compte sont concernées, comme le type de client, les codes techniques, la langue renseignée ou encore les dates d’inscription et de dernière connexion au site. LDLC précise en revanche que les données bancaires, les identifiants de connexion et les mots de passe n’ont pas été consultés.

    "Les données concernées pourraient être utilisées pour des tentatives de fraude et de hameçonnage (phishing ). Nous vous invitons donc à une vigilance particulière dans les prochaines semaines", indique le groupe rhodanien dans son mail.

    Cet incident intervient après plusieurs épisodes de cybersécurité ayant touché LDLC ces dernières années, dont une fuite de données concernant 1,5 million de clients en février 2024 et une nouvelle intrusion en décembre de la même année. En 2021, 29,5 Go de données internes avaient été illégalement mis en vente.

    Lire aussi : Plus de 500 offres d'emploi à pourvoir lors d'un job dating géant à la LDLC Arena

    à lire également
    821 athlètes récompensés lors de la 9e édition de "l’Isère, fier de ses sportifs"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    821 athlètes récompensés lors de la 9e édition de "l’Isère, fier de ses sportifs" 14:45
    Le groupe LDLC victime d’un piratage, plusieurs données personnelles pourraient avoir été consultées 14:20
    Mouvement lycéen en direct : plus aucun rassemblement signalé et 13 interpellations ce mercredi 14:14
    Ain : le futur campus aéronautique et spatial d’Ambérieu-en-Bugey veut déjà lancer des formations 14:08
    Concerts : Born Bad Again, un label indépendant à l’Épicerie Moderne 13:40
    d'heure en heure
    Formation, prévention et enquête interne : le plan de la Ville de Villeurbanne pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles 13:01
    Concert : Didier Super Metal à La Rayonne 13:00
    aéroport de Lyon
    Plus d’un vol sur trois a décollé avec au moins 30 minutes de retard cet été à Lyon 12:17
    Georges Lavaudant au TNP : un excellent spectacle sous tous rapports 11:41
    Evelyne Haguenauer, fille de déporté : "ce numéro tatoué, B3792, il est gravé en moi" 11:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : l’individu qui a aspergé une femme de sperme avec une seringue ne sera pas jugé pour agression sexuelle 09:50
    Un marché 100% dédié à la céramique s'installe à Lyon pendant trois jours 09:35
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Hébergement d'urgence : les professionnels du social appelés à se mobiliser jeudi à Lyon 08:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut