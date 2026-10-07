Le groupe LDLC victime d’un piratage, plusieurs données personnelles pourraient avoir été consultées

Le groupe informatique LDLC, basé à Limonest, a informé que plusieurs données personnelles pourraient avoir été consultées suite à une intrusion dans l’un de ses systèmes d’information.

Dans un mail envoyé à ses clients depuis le 2 octobre dernier que nous avons pu consulter, LDLC indique qu’un "acte malveillant" a permis d’accéder à l’un des systèmes d’information et pourrait avoir entraîné la consultation de données personnelles. Le groupe informatique, basé à Limonest et spécialisé dans la vente de matériel high-tech, ne précise toutefois pas dans son message la date de l’intrusion, la méthode utilisée ou encore le nombre de clients potentiellement concernés.

Les informations susceptibles d’avoir été consultées comprennent les noms et prénoms, adresses postales, adresses e-mail et numéros de téléphone. D’autres données liées au compte sont concernées, comme le type de client, les codes techniques, la langue renseignée ou encore les dates d’inscription et de dernière connexion au site. LDLC précise en revanche que les données bancaires, les identifiants de connexion et les mots de passe n’ont pas été consultés.

"Les données concernées pourraient être utilisées pour des tentatives de fraude et de hameçonnage (phishing ). Nous vous invitons donc à une vigilance particulière dans les prochaines semaines", indique le groupe rhodanien dans son mail.

Cet incident intervient après plusieurs épisodes de cybersécurité ayant touché LDLC ces dernières années, dont une fuite de données concernant 1,5 million de clients en février 2024 et une nouvelle intrusion en décembre de la même année. En 2021, 29,5 Go de données internes avaient été illégalement mis en vente.

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