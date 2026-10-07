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Photo d’illustration © Tim Douet

Une voiture encastrée dans un bus TCL après une violente collision près de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Un accident spectaculaire s’est produit ce mercredi 7 octobre à Francheville. Une voiture et un bus TCL sont entrés en collision.

    Ce mercredi 7 octobre, peu avant 8h du matin, une impressionnante collision s’est produite à Francheville, à l’ouest de Lyon. Une voiture et un bus TCL se sont violemment percutés en haut de l’avenue de la Table-de-Pierre. Sous la violence du choc, une partie de la voiture s’est retrouvée encastrée dans le bus.

    D’après les premiers éléments rapportés par Le Progrès, la voiture circulait en direction de Tassin-la-Demi-Lune tandis que le bus remontait l’avenue depuis sa voie dédiée. Malgré l’importance et le côté spectaculaire de la collision, aucun blessé n’a été recensé.

    L’axe routier a été fortement perturbé pendant plusieurs minutes. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un accident a lieu dans ce secteur, jugé délicat de par la configuration de la voirie située entre deux talus. En septembre dernier, une autre collision avait eu lieu, poussant la Métropole de Lyon à revoir la configuration de cet axe.

    Lire aussi : Près de Lyon : un sanglier percuté par une voiture sur l’A7, quatre personnes blessées

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