Dans la Drôme, un Grand Repas aux saveurs du XVIIe siècle

La Drôme participera jeudi 8 octobre au Grand Repas avec un menu mettant à l'honneur les produits locaux et inspiré du XVIIe siècle. Dans les collèges publics, 13 000 repas seront notamment servis.

Un voyage dans le temps et dans le terroir drômois. Jeudi 8 octobre, le Département participera au Grand Repas, événement national au cours duquel restauration collective et traditionnelle partagent un menu commun. Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné, celui proposé dans la Drôme puisera cette année son inspiration dans le XVIIe siècle.

Le menu a été imaginé par Benjamin Reilhes, chef du restaurant Le Clair de la Plume à Grignan, et Bertrand Halin, chef du collège Marguerite-Duras à Montélimar, avec Adeline Jolly, seconde de cuisine. Au programme : lentilles du Vercors, paleron confit au vin rouge drômois accompagné d'un écrasé de panais au café, fromages et financier à la fleur d'oranger avec mousse au chocolat. Une alternative végétarienne sera également proposée.

1,8 million de repas servis chaque année

L'événement sera aussi l'occasion pour le Département de mettre en avant la restauration de ses 31 collèges publics, où 1,8 million de repas sont préparés chaque année. Les menus servis comptent en moyenne 52 % de produits biologiques, 60,5 % de produits durables et de qualité et 24,5 % de produits locaux.

La collectivité consacre 4,1 millions d'euros par an aux achats alimentaires des collèges, dont plus d'un million bénéficie directement aux exploitations agricoles drômoises. Elle vise désormais 100 % de produits d'origine française pour les filières qui le permettent. Le Grand Repas se prolongera vendredi à Grignan avec le « Banquet de la Marquise », réunissant neuf restaurateurs et six vignerons de l'appellation Grignan-les-Adhémar.