Aires de livraison squattées rue Édouard-Herriot : la Ville de Lyon dévoile ses chiffres

Contrôles, verbalisations, fourrières : interrogée par Lyon Capitale, la municipalité livre pour la première fois le bilan de son action sur l'une des grandes artères de la Presqu'île.

Chaque matin, rue Édouard-Herriot, des véhicules de livraison déchargent en double-file, les emplacements qui leur sont réservés étant occupés par des voitures particulières.

Les autres véhicules en circulation sur l'artère sont alors contraints de contourner les livreurs en empruntant la voie de bus, où se mélangent, parfois dangereusement, vélos, trottinettes, deux-roues motorisés, oitures, taxis, bus, etc.

La question n'est pas nouvelle. En 2019, la municipalité lançait dans la Presqu'île une expérimentation de vidéo-verbalisation, depuis étendue à d'autres secteurs, pour notamment permettre de sanctionner à distance le stationnement gênant, la double file ou la circulation sur les voies de bus.

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Depuis le 21 juin 2025, la rue Édouard-Herriot fait par ailleurs partie de la zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu'île, dont l'un des cinq points d'accès se situe à son extrémité, côté place Bellecour. Pour faciliter les livraisons, les bornes sont abaissées chaque jour de 6h à 13h. Durant ce créneau, tout véhicule peut entrer dans la zone, un justificatif pouvant être exigé en cas de contrôle. Le dispositif doit encore évoluer. Début septembre, la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, a annoncé un assouplissement de la ZTL, qui ne s'appliquerait plus que du lundi au jeudi de 19h à 5h, et du vendredi 15h au lundi 5h. Sa mise en œuvre est attendue "dans les prochains mois". Pour rappel, cette modification prendrait la forme de deux nouvelles formules : une ZTL "semaine", applicable du lundi au jeudi, de 19 heures à 5 heures, et une ZTL "week-end", en vigueur du vendredi à 15 heures au lundi 5 heures. Les jours fériés seront organisés comme lors des week-ends. D’après la Métropole de Lyon, cette mesure générerait une économie de fonctionnement estimée "entre 500 000 et 1 million d’euros par an."

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Deux véhicules mis en fourrière... en neuf mois

Saisie de la situation actuelle par Lyon Capitale, la Ville de Lyon a été interrogée sur les mesures mises en place pour garantir la disponibilité des aires de livraison, ainsi que sur le nombre de contrôles, de verbalisations et d'enlèvements de véhicules réalisés sur cet axe.

Dans sa réponse, la municipalité indique que de 6h à 13h, le stationnement des véhicules qui ne sont pas en situation de livraison est interdit sur la bande technique, un espace spécifiquement destiné aux opérations de logistique (la signalisation en place dans la rue mentionne, pour sa part, une interdiction du lundi au vendredi de 7h à 13h). La Ville précise que "des contrôles sont régulièrement menés par la police municipale et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP)".

Depuis le début de l'année, 273 procès-verbaux ont été dressés pour stationnement sur les emplacements de livraison. S'y ajoutent 279 procès-verbaux électroniques établis par vidéo-verbalisation pour stationnement gênant sur une zone de livraison. Deux véhicules ont par ailleurs été mis en fourrière. Au total, 552 verbalisations ont donc été enregistrées en un peu plus de neuf mois, soit une moyenne de deux verbalisations par jour.

La réponse de la Ville ne détaille pas d'autres dispositifs que les contrôles pour améliorer les conditions de livraison sur cet axe.