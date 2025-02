Les vacances scolaires de février débutent ce vendredi 7 février et pourraient occasionner d'importantes perturbations ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

C'est le grand départ en vacances pour de nombreux Français, ce vendredi 7 février au soir. La période de vacances scolaires de février débute en effet ce week-end dans la zone B, à savoir les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg. Les départs au ski, en direction des Alpes, devraient donc s'intensifier et perturber la circulation sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le sens des départs, la journée est classée en orange en Auvergne-Rhône-Alpes par le site Bison Futé ce vendredi. Il est notamment conseillé d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Aiton, jusqu'à 19 heures.

La journée de samedi, elle, est classée rouge par Bison Futé avec notamment des grosses perturbations attendues en Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A40 et A43 et sur la RN90 jusqu'en début de soirée. "Avec l’air froid déjà présent, le risque de neige pourrait déborder sur les plaines auvergnates, voire sur d’autres régions de manière plus marginale (vallée du Rhône, Bourgogne)", indique aussi Bison Futé. Dimanche 9 février, aucune perturbation n'est attendue sur les routes de la région.