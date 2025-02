Une nouvelle présidente pour le réseau des Femmes d'entreprises de Chambéry

Le 28 janvier, le réseau Femmes Chefs d’Entreprises a annoncé l’élection de Sinead Dupont Pochat Baron à la présidence de la délégation Chambéry-Grand Lac.

Fondatrice du centre de formation « Your English Workshop », Sinead Dupont Pochat Baron succède à Annie Viand à la tête du réseau Femmes chefs d'entreprises de Chambéry ( l'une des délégations du réseau FCE France). D’origine irlandaise, elle a créé sa société de formation à Aix-les-Bains en 2012. "Les femmes ont un rôle majeur à jouer dans l’entrepreneuriat, je souhaite renforcer leur influence, notamment dans la gouvernance des institutions économiques du territoire." Sa volonté : créer un espace de partage et d’échange propice à l’épanouissement personnel et professionnel des femmes chefs d’entreprise.

Une juste place des femmes dans les gouvernances

Créée il y a 80 ans, FCE France soutient les femmes chefs d’entreprise à travers un accompagnement professionnel et personnel. Le réseau compte 2 500 membres répartis sur plus de 60 délégations en métropole et outre-mer, représentant 100 000 emplois pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 milliards d’euros. Grâce à son rayonnement mondial dans 120 pays via FCE Monde, le réseau œuvre pour une juste place des femmes dans les gouvernances locales et internationales. Son objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en favorisant les échanges internationaux entre les femmes. FCE France joue un rôle crucial dans le développement économique et l'émancipation des femmes à travers la gestion et la direction d'entreprises. Enfin, le réseau travaille aussi à la réduction des inégalités entre les sexes dans le monde du travail.