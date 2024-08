Une sexagénaire retrouvée poignardée à son domicile, son fils interpellé

Soupçonné d’avoir tué sa mère dans leur appartement à Roches-de-Condrieu (Isère), un homme de 22 ans a été interpellé et placé en garde à vue dimanche 11 août 2024.



Une femme de 64 ans a été retrouvée morte, dimanche 11 août 2024, dans son appartement des Roches-de-Condrieu (Isère), une commune située à une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon (Rhône). La victime aurait été poignardée à plusieurs reprises, rapportent Le Dauphiné Libéré . Son fils, âgé de 22 ans, a été arrêté et placé en garde à vue pour meurtre sur ascendant.

Plusieurs plaies au visage

Les premiers éléments de l’enquête ont permis de révéler que le jeune homme et sa mère se disputaient souvent au sein de ce domicile qu’ils occupaient tous les deux. Le magistrat et le médecin légiste se sont déplacés sur les lieux. "L’examen réalisé sur place par le médecin légiste a permis de mettre en évidence de nombreux coups de couteau sur le corps de la victime, essentiellement au niveau de la face", précise le Parquet de Vienne.

Le suspect se trouvait sur place lorsque les autorités sont intervenues vers 18 h. Un dépistage a démontré qu’il n’était pas alcoolisé à l’arrivée des secours. Le corps de la sexagénaire a été retrouvé dans la pièce principale de ce logement.

Des voisins ont d’ores et déjà été entendus par les gendarmes de la brigade de recherche de Vienne et une autopsie doit être réalisée. L’enquête se poursuit pour tenter de déterminer les circonstances précises de ce drame. "Le mis en cause, manifestement confus, ne reconnaît pas les faits qui sont lui reprochés", conclut le Parquet de Vienne.