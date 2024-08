Escapades dans le Pays basque espagnol : un condensé de culture entre mer et montagne

Le flysch de Zumaia sur la côte basque, qui a servi de lieu de tournage pour la série Game of Thrones © Geoparkea

Avec une toute nouvelle liaison aérienne directe entre Lyon et Bilbao, laissez-vous séduire par les attraits de l’Euskadi. Et ils sont nombreux ! Le Pays basque espagnol s’enorgueillit de la culturelle Bilbao, bien sûr, et de jolies villes côtières, qui déroulent leurs plages de sable blond. Mais ne négligez pas l’intérieur des terres pour autant. Le parc d’Aralar vous plonge dans l’ambiance des Highlands écossais, avec ses lacs et montagnes sauvages, tandis que les rues de la capitale Vitoria-Gasteiz exhalent une merveilleuse douceur de vivre, entre palais Renaissance, espaces arborés et œnogastronomie.

Le port de Getaria © Office de tourisme de Getaria

Getaria : petit village côtier, grandes personnalités !

Magellan n’a pas fait le tour du monde ! Mort aux Philippines, c’est son second, Elkano, qui accomplit cet exploit. En 1522, trois ans après le départ de l’expédition, ce natif de Getaria ramène à Séville Le Victoria, un bateau rempli d’épices, chargées aux îles Moluques, dans l’archipel indonésien.

Sur les 250 hommes d’une flotte de cinq navires, il revient accompagné de seulement 17. Cette page de l’histoire, méconnue, est largement célébrée à Getaria, où sculptures et monuments dédiés aux marins ponctuent la ville. Arpentez ses jolies ruelles pavées, ses bords de plage et admirez le “ráton” de Getaria, petite colline posée sur l’eau à la parfaite forme de souris.

La statue de l’explorateur Elkano © Office de tourisme de Getaria

L’autre enfant du pays est Cristóbal Balenciaga, dont une plaque commémore la maison où il est né.

Le village de Getaria lui rend un splendide hommage avec un immense musée, à la taille surprenante pour une si petite localité. De vastes pièces et somptueuses collections entraînent le visiteur à la découverte de la vie de cette légende de la haute couture. Cet homme, à la vie privée tellement discrète qu’il avait été surnommé “l’homme invisible de la mode”, a brillé par ses créations iconiques telles la jupe ballon, la tunique, la robe-sac ou babydoll.

Ses robes voluptueuses nous plongent dans le chic des années cinquante et soixante, si bien incarné par les stars de l’écran, telle Grace Kelly, que le couturier habilla, tout comme la haute aristocratie européenne.

Plus d’informations sur : www.cristobalbalenciagamuseoa.com

Le musée Cristóbal-Balenciaga © Office de tourisme de Getaria

Terre du vin de txakoli

Face au bleu intense de la mer cantabrique s’étire un grand vignoble d’un vert éclatant. Cultivées en hauteur sur treille, les vignes, dont les feuilles se rejoignent en une canopée protectrice, produisent le fameux txakoli (prononcez tchakoli).

© Office de tourisme de Getaria

“Cette culture de la vigne en hauteur n’est pas pour faciliter le travail des vendangeurs comme on le croit, mais dans une région souvent nuageuse et pluvieuse, elle permet aussi de préserver le raisin”, explique Anne Ortega Pinto, responsable commerciale au domaine Ameztoi. Ce vin blanc, à servir très frais, léger en alcool (autour de 10,5°), aux arômes de citron et légèrement perlant, accompagne à merveille les produits de la mer.

En dégustation, il est d’ailleurs souvent servi avec des sardines (de Getaria) ou du thon pêché dans les eaux basques.

Le txakoli de Getaria, bercé par les embruns de la mer, bénéficie depuis 1989 d’une AOC particulière. Plusieurs domaines comme celui d’Ameztoi, face à la mer, proposent des expériences œnotouristiques enchanteresses. Moins connu, vous pourrez même tester un txakoli rouge (représentant seulement 20 % de la production de l’appellation).

Plus d’informations sur : txakoliameztoi.com

Les délices de la gastronomie basque

Ici, vous deviendrez vite familier avec les pintxos (prononcez pintchos), succulentes bouchées souvent posées sur une tranche de pain, qui peuvent servir de déjeuner léger, accompagner un verre et se déclinent sous de nombreuses formes : calamars farcis, jambon, croquettes de légumes, etc.

Une façon festive de partager, largement plébiscitée par les locaux qui aiment à se retrouver pour un moment convivial en terrasse.

Sardine, thon, poulpe, calamar dans son jus d’encre mais aussi omelette ou boudin sont souvent au menu, au côté de la charcuterie basque et du fromage de brebis. ¡ Que aproveche !

Le flysch de Zumaia © Nadège Druzkowski

Parcourir le grand livre de la géo-histoire

S’étendant du golfe de Gascogne aux montagnes basques, le Géoparc mondial de l’Unesco de la côte basque est classé depuis 2010 pour sa géologie spectaculaire.

Les treize kilomètres de falaises du Géoparc recèlent une formation exceptionnelle de couches de roches appelées flysch, alternance de grès et de marnes, qui retracent plus de 60 millions d’années de la terre.

Une fine couche de couleur noire met en évidence l’impact d’un immense astéroïde et la grande extinction des dinosaures.

À découvrir à pied ou en bateau, visuellement stupéfiant, le flysch de Zumaia a servi de lieu de tournage pour la série Game of Thrones.

Plus d’informations sur : https://zumaia.eus/fr/tourisme

Le parc naturel d’Aralar © Turismo Goierri

Plongée dans les Highlands basques

La côte basque est loin d’avoir le monopole des paysages spectaculaires. Une plongée à l’intérieur des terres dans la région de Goierri révèle des montagnes couvertes d’un verdoyant manteau de forêts, d’où émergent des lacs au bleu profond. Sa nature sauvage et authentique, rappelant l’Écosse, lui a valu le surnom de Highlands basques.

Parcourez les nombreux sentiers balisés dans un décor de montagne, féerique, où familles comme sportifs pourront s’oxygéner.

Au départ du centre d’interprétation du parc naturel d’Aralar, une jolie balade à l’ombre de grands arbres vous mènera au lac de barrage de Lareo dont vous pouvez faire le tour. De ses rives vous pourrez contempler les alpages, où de mai à octobre les bergers amènent les brebis, qui produiront un goûteux fromage AOP nommé idiazabal. Dégustez-le, accompagné d’un cidre basque appelé sagardoa.

Le lac du barrage de Lareo

Le Pays basque a une longue histoire de production de cidre qui, contrairement à la boisson française, ne pétille pas et est beaucoup moins doux.

Musée Barandiarán : visite au cœur de la culture basque

Dans un moulin du XVe siècle, au cœur du joli village de montagne d’Ataun, le musée Barandiarán retrace la vie de José Miguel de Barandiarán, éminent préhistorien et père de l’archéologie et ethnologie basques.

Ce prêtre, travailleur infatigable qui vécut jusqu’à 102 ans, a mené de nombreux chantiers de fouilles, et compilé les contes, récits et savoirs d’un peuple qui n’aurait probablement pas survécu à une autre génération. Sauvant de l’oubli un patrimoine matériel et immatériel, il inspira nombre de jeunes universitaires. Un court film et un audioguide en français plongent le visiteur au cœur de la culture basque.

Tomber amoureux de Vitoria

Son patronyme entier est Vitoria-Gasteiz. Dans les terres, peu courtisée par les touristes, qui lui préfèrent souvent Bilbao et les villes côtières, Vitoria-Gasteiz a pourtant un charme fou. Et vous pourriez bien y passer plus de temps que prévu !

Vitoria-Gasteiz, capitale du Pays basque © Gonzalo Azumendi

Cette ville, trois fois capitale (de la région, du Pays basque et capitale verte) s’enorgueillit d’un patrimoine historique exceptionnel dans une ambiance où domine une joyeuse douceur de vivre.

Le quartier médiéval avec son tracé d’origine, en forme d’amande, a conservé de superbes vestiges comme ses remparts ou la cathédrale forteresse de Santa Maria, qui inspira Ken Follett dans son livre Les Piliers de la terre.

Les palais Renaissance rivalisent de finesse comme l’Escoriaza-Esquivel, à la façade délicatement ouvragée ou encore le palais Montehermoso, où Joseph Bonaparte, pendant son mandat de roi d’Espagne, aimait à venir visiter sa maîtresse. Et ne croyez pas la vieille ville endormie.

Bordée de maisons médiévales, la calle de la Cuchilleria vibre au rythme de ses bars ! Los Arquillos, galerie d’arcades néoclassiques, conduisent à la très animée plaza de España. À deux pas, la tranquille promenade de la Senda, bordée d’immenses platanes, déroule un défilé de somptueuses demeures du début du XXe siècle comme le palais Augustin-Zulueta, qui abrite aujourd’hui le musée des Beaux-Arts.

Place de la Vierge-Blanche, les maisons, ornées de coquets bow-windows, d’une blancheur éclatante, appelés ici “mirador”, sont une fête pour les yeux.

Et pour vous reposer de vos pérégrinations urbaines, pourquoi ne pas déguster un Rioja-Alavesa, dont le vignoble commence au sud de Vitoria-Gasteiz ?

Le musée Guggenheim à Bilbao © Gonzalo Azumendi

“L’effet Bilbao”, toujours intact après plus de 25 ans

Nul besoin de présenter Bilbao, la belle, qui dans les années 1990, après une grave crise économique, accomplit une spectaculaire reconversion culturelle. De ville industrielle, exploitant le fer et accueillant les chantiers navals, elle offre aujourd’hui un des plus modernes visages d’Espagne.

Fer de lance de sa politique culturelle, le célèbre musée Guggenheim, inauguré en 1997, a accueilli l’année dernière plus de 1,3 million de visiteurs. D’audacieuses expositions d’art contemporain cohabitent avec l’architecture de Frank Gehry.

Déambulez le long des rives réaménagées du Nervión, où vous pourrez admirer les emboîtements architecturaux d’Arata Isozaki et traverser le pont Zubizuri, de Santagio Calatrava, qui a également réalisé l’aéroport de Bilbao (et celui de Lyon). Entre architecture XIXe et contemporaine, vous croiserez les bouches de métro de Norman Foster, auvents de verre, connus sous le nom de “Fosteritos”.

Ne manquez pas le centre culturel Azkuna Zentroa, revisité par Philippe Starck et Lorenzo Baraldi. La piscine suspendue, à plus de neuf mètres, est comme un aquarium, où l’on voit évoluer les nageurs.

La cité balnéaire de Getxo © Oficina de Turismo de Getxo

Getxo et le pont suspendu

Accessible en métro depuis Bilbao, la jolie cité balnéaire de Getxo est ponctuée de grandes maisons aux allures de véritables palais, construites fin XIXe ou début du XXe, par les riches bourgeois de la société biscayenne.

Son bord de mer, avec de jolies plages, comme Ereaga, offre une agréable promenade.

Mais c’est de la passerelle de son pont suspendu, à 50 mètres de hauteur, que vous embrasserez le mieux la ville et l’impressionnant panorama sur l’embouchure du fleuve Nervión. Premier pont transbordeur au monde, construit en 1893, il relie Getxo à Portugalete. Classé depuis 2006 au patrimoine mondial de l’Unesco, il est devenu l’un des témoins de la révolution industrielle.

Infos pratiques

Où loger ?

• Jesuskoa caserio – Havre de paix avec chambres et appartements dans une ancienne ferme, près de Zumaia – jesuskoa.net

• Casa de los Arquillos – Hôtel aux chambres confortables, à Vitoria-Gasteiz – lacasadelosarquillos.com

• Hotel Embarcadero – Chambres avec vue sur la mer, à Getxo – hotelembarcadero.com

Où se restaurer ?

• Kaia-Kaipe – Cuisine locale avec vue sur le port – Getaria – www.kaia-kaipe.com

• Asador Matxete – Spécialités basques, viandes et poissons grillés – Vitoria-Gasteiz – www.matxete.com

• Gure Toki – Bar à pintxos – Bilbao – www.guretoki.com

À ne pas manquer

• Du 20 au 28 septembre : San Sebastian film festival – www.sansebastianfestival.com

Comment s’y rendre ?

• Vols directs Lyon-Bilbao opérés par Volotea (1 h 30) – www.volotea.com