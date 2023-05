Une pétition contre le projet de la Métropole de Lyon pour la grande rue d'Oullins

La mairie d'Oullins a lancé une pétition contre la mise à sens unique de la grande rue d'Oullins, projet de la Métropole de Lyon.

Les projets d'aménagement de la voirie dans l'agglomération lyonnaise continuent de susciter l'opposition des maires d'opposition. Après Bron et la route de Genas, Caluire-et-Cuire et la voie verte, c'est la mairie d'Oullins qui lance une pétition contre le projet de passage à sens unique de la grande rue d'Oullins.

58 places de stationnement supprimées

Sur un site web dédié, la mairie propose à ses habitants de s'opposer au scénario 2 de la Métropole de Lyon, qui créerait un couloir dédié aux bus et aux vélo dans le sens Sud/Nord, laissant les véhicules particulier circuler uniquement dans le sens Nord/Sud. Le scénario 1 laisserait de son côté les véhicules particuliers circuler dans les deux sens.

La mairie déplore ainsi la suppression de 58 places de stationnement, et le report éventuel de plus de 5 000 voitures par jour sur d'autres rues. Un chiffre qui ne prend toutefois pas en compte un probable report modal lié à l'amélioration du service de bus sur l'axe et à l'ouverture de nouvelles stations de métro B sur la commune. La municipalité a même réalisé une vidéo micro-trottoir dans laquelle des habitants expriment leur opposition au projet.