Une nouvelle manifestation contre les violences policières ce mardi à Lyon

Un rendez-vous pour manifester contre les violences policières a été donné ce mardi à 18 h 30 devant les préfectures de France.

Un nouvel appel à des rassemblements devant les préfectures de France a été lancé par Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA), La France insoumise, la gauche écosocialiste, l'Union communiste libertaire, la Fondation Copernic, Peps, et le Collectif national pour les droits des femmes.

Le rendez-vous est donné ce mardi 4 avril à 18 h 30. "Stop à la retraite à 64 ans ! Stop au coup de force antidémocratique et aux violences policières ! Non à Macron et son monde", écrit le NPA sur Twitter.