Lyon : nouvel appel à une manifestation sauvage jeudi 6 avril

Lundi soir, pour leur cinquième jour de mobilisation de suite, les manifestants ont de nouveau incendié des poubelles et dégradé du mobilier urbain. (Photo Martin Gaboriau)

Un nouvel appel a été lancé pour inviter à prendre part à une "déambulation sauvage" suite à la manifestation de l'intersyndicale jeudi 6 avril.

Jeudi 6 avril sonnera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3 par le Gouvernement. L'intersyndicale défilera de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement pour terminer place Maréchal Lyautey dans le 6e.

Des habitants du 6e arrondissement commencent déjà à s'inquiéter des dégradations qui pourraient survenir en marge du cortège. "Je vous fais part de l’inquiétude des commerçants et habitants du 6 pour la manifestation de ce jeudi le 6 avril qui va traverser le 6eme au niveau de saxe", peut on lire sur le groupe Facebook "La vie à Lyon 6e".

Sur les réseaux de la gauche radicale lyonnaise, un appel est lancé pour une nouvelle manifestation sauvage suite à cette marche déclarée. Plusieurs de ces déambulations sauvages avaient déjà eu lieu dans toute la Presqu'île, les Pentes de la Croix-Rousse et une partie du 6e arrondissement. Quelques dégradations avaient été commises, des feux de poubelles allumés et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.