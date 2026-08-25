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Une décision prise à contrecoeur par son propriétaire, le patissier Mickaël Fils qui dirige l’établissement depuis 1995 (Crédit : DR)

À Saint-Étienne, la pâtisserie-chocolaterie Le Nelson ferme après 115 ans d’existence

  • par Meline Vert

    • Le Nelson, pâtisserie-chocolaterie historique de Saint-Etienne, a définitivement baissé le rideau, le 19 août 2026. Pour écouler les derniers stocks, son propriétaire pense à réouvrir, en novembre prochain, pour quelques week-end.

    Une page se tourne pour Le Nelson. À Saint-Etienne ce matin, les habitués ou curieux de découvrir cette institution historique de la pâtisserie-chocolaterie ont trouvé porte close. Installée en plein cœur du centre-ville dans la rue Gambetta, la boutique a définitivement fermé ses portes après de longs mois d’incertitude quant à son avenir.

    Mickaël Fils, artisan, propriétaire depuis 30 ans

    Derrière cette décision prise en juillet, se cache Mickaël Fils, chef pâtissier et chocolatier à la direction du Nelson depuis 1995. Il en était aussi devenu propriétaire en le rachetant à son maître d’apprentissage, Philippe Perrin, il y a de cela douze ans, qui l’avait formé au sein de ses mêmes murs.

    Pourtant le dernier propriétaire n’avait pas lésiné sur les moyens matériels et organisationnels. Pour cause, en 2023, le maître chocolatier avait investi plus d’un million d’euros, 1,3 précisément pour délocaliser ses ateliers de production du côté de la rue Pierre Loti dans un local aux dimensions faramineuses : 600 m2. Avec son équipe d’une quinzaine d’employés, une seconde boutique avait aussi pris ses quartiers dans le quartier, fort de son succès. 

    La désertification du centre-ville et la fuite des clients

    Mais trois ans plus tard, le scénario a pris une autre tournure. Avec regret, l’artisan propriétaire a déploré, au micro de nos confrères d’ICI Saint-Etienne Loire, le manque de clients ou plutôt leur rareté, un problème structurel à Saint-Etienne : "L'activité des centres-villes est sinistrée comme partout ailleurs, peut-être un peu plus à Saint-Étienne et ça s'est accéléré ces derniers mois avec toutes les fermetures qui sont autour". Et d’ajouter, non sans résilience : "On est un commerce optionnel donc si il n'y a plus rien autour de nous, il y a moins de chalandise et donc moins de clients".

    D’abord ayant pensé à ne fermer uniquement que la boutique du centre-ville, la décision finale fut toute autre. Se refusant à l’épée de Damoclès que représenterait une liquidation judiciaire, Mickaël Fils a tranché : les deux locaux du Nelson ont baissé leur rideau de fer. Pour l’heure, celui de la rue Gambetta a d'ores et déjà trouvé repreneur : les Stéphanois et les touristes y trouveront prochainement un commerce de bouche. Au niveau de la rue Pierre Loti, c’est une autre histoire, les murs sont encore en vente. 

    C’est donc, non pas sans un goût amer dans la bouche, que l’aventure sucrée du Nelson prend fin le mercredi 19 août, après 115 d’existence. À noter que son propriétaire s’engage à honorer ses derniers contrats avec la pâtisserie-chocolaterie et pense à ouvrir la Manufacture gourmande de Montplaisir quelques week-end en novembre pour écouler ses stocks. Un cadeau idéal pour célébrer les fêtes de fin d’année.

    Lire aussi : Saint-Etienne : les anciens locaux H&M trouvent un locataire après six ans vides

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