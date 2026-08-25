Geev Shop, la boutique 100% gratuite arrive à Annecy 

La boutique dédiée au don, Geev Shop, s’installera du 2 au 12 septembre à Annecy. @Geevshop.com

Du 2 au 12 septembre prochains, la boutique éphémère de dons Geev Shop s’installe pour la première fois dans La Galerie, à Annecy.

Remplir son panier, sans sortir son porte-monnaie, sera désormais possible à Annecy. Du moins, c’est la promesse de Geev Shop. La boutique éphémère de dons posera ses valises du 2 au 12 septembre au centre commercial La Galerie Val Semnoz. Son principe est limpide : déposer des articles et s’en procurer de nouveaux, gratuitement. Un concept anti-gaspillage légèrement déconcertant, mais pas nouveau.

Donner ce qui encombre, récupérer ce qui manque

Depuis 2017, l'entreprise Geev développe une application de dons entre particuliers. En quelques clics, on peut y dénicher son bonheur entre matériel de bricolage, jouets, décorations, etc. Et la plateforme française semble trouver son public : elle revendique sept millions d'utilisateurs.

Cette fois, elle rend cette économie circulaire, physique. Dans la boutique, les Annéciens pourront déposer des articles dont ils ne se servent plus, que d’autres viendront ensuite récupérer, sans débourser le moindre centime.

Vêtements, livres, décoration d’intérieur, petits appareils électroniques, ou encore accessoires : l’idée est de faire circuler tout ce qui sommeille dans nos placards, pour leur éviter la poubelle. En revanche, les meubles volumineux, les médicaments, l'alimentation, les cigarettes ou encore l’alcool sont proscrits.

Un déroulement en deux étapes

Les mercredi 2 et jeudi 3 septembre, les habitants pourront uniquement déposer leurs objets inutilisés dans la boutique. Les 200 premiers donneurs bénéficieront d’un bon d’achat de 5 euros - valable dans le centre commercial - dès cinq objets donnés. Les objets pourront, quant à eux, être choisis les vendredi 4 et samedi 5 septembre, puis du mercredi 9 au samedi 12 septembre. Chaque client pourra repartir avec un maximum de cinq articles.

Une première condition s’impose pour participer : télécharger l’application gratuite, puis présenter le QR code généré.

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