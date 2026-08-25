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Les stationnements anarchiques seront sanctionnés à Décines-Charpieu. @Tim Douet

La tolérance zéro va être appliquée pour les stationnements gênants lors des matchs de l’OL à Décines

  • par Corentin Lucas

    • Pour cet OL-Fenerbahçe, prévu mercredi soir à 21h, la police municipale de Décines-Charpieu sera plus ferme vis-à-vis des stationnements anarchiques.

    Ce mercredi 26 août (21h), l’Olympique Lyonnais reçoit le Fenerbahçe pour le compte du barrage retour de Ligue des champions. Si beaucoup passeront probablement une belle soirée au sein du Groupama Stadium, d’autres risquent de repartir avec, au mieux, une contravention.

    En effet, la deuxième rencontre de la saison 2026-2027 à Décines verra toujours les parkings relais du stade être payants. C’est l’une des nouveautés de cet été. Lors du match face au Sparta Prague, nombreux sont ceux qui ont préféré laisser leur véhicule sur des endroits inapropriés pour éviter de payer ces parkings. Mais peu sont ceux repartis avec une amende.

    La municipalité de Décines a donc décidé d’employer les grands moyens pour la confrontation face aux Turques. "Parkings payants ne veut pas dire stationnement anarchique dans les quartiers. Avec Madame le Maire Laurence Fautra, nous avons donc demandé une tolérance zéro concernant les véhicules de spectateurs stationnés illégalement ou de manière gênante sur le domaine public", a écrit Jean-Emmanuel Alloin, adjoint de la Ville de Décines-Charpieu en charge de la tranquillité et de l’aménagement public.

    "Lors de la première rencontre, un sondage réalisé auprès des Bad Gones indiquait que 49 % des supporters interrogés préféraient chercher à stationner au plus près du stade plutôt que de payer le parking", ajoute-t-il. La police municipale seront donc plus attentive ce mercredi.

    Lire aussi : OL - Fenerbahçe : la préfecture annonce des mesures d'encadrement, le match classé à hauts risques

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