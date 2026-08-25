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Le groupe scolaire Joanny Collomb, à Genas. @Ville de Genas

Rhône : un nouveau groupe scolaire à 12,6 millions d’euros inauguré avant la rentrée

  • par Corentin Lucas

    • Après plus de deux ans de travaux, le nouveau groupe scolaire Joanny Collomb sera officiellement inauguré lundi 31 août à Genas, à l’est de Lyon.

    À quelques jours de la rentrée, Genas s’apprête à se munir d’un tout nouveau groupe scolaire. Le chantier, lancé à l’été 2024, constitue le plus important investissement porté par la municipalité depuis 2008, avec une enveloppe globale de plus de 12,6 millions d’euros. La Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Rhône et l’État ont également participé au financement, à hauteur respectivement de 389 000, 334 100 et 360 000 euros.

    L’un des principaux objectifs du projet était de réunir sur un même site les deux écoles Joanny Collomb de Genas. Le nouveau groupe scolaire pourra accueillir jusqu’à 17 classes. Les élèves disposent désormais notamment d’une salle de motricité, d’une salle plurivalente, d’un pôle médico-social et d’espaces de restauration modernisés. Les cours ont également été végétalisées et repensées afin de répondre aux différents usages.

    La dernière phase du chantier a permis d’achever l’école maternelle, avec sept salles de classe de 65 m². L’école élémentaire avait, elle, été livrée dès août 2025. Le nouveau groupe scolaire vise à "améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, offrir un meilleur cadre de travail aux équipes éducatives, renforcer l’accessibilité et le confort des usagers et rationaliser le fonctionnement de deux écoles historiquement séparées", estime la Ville.

    Lundi 31 août à 18h, le maire Daniel Valéro inaugurera officiellement le nouveau groupe scolaire Joanny Collomb, situé au 62 rue de la République à Genas.

    Lire aussi : En images. À Genas, la place Jean Jaurès et le parking Henri Despréaux font peau neuve

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