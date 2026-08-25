Un Lyonnais réalise un tour de France à vélo pour sensibiliser au poids du handicap

Avec son vélo et un bloc de béton de 20kg derrière lui, le Lyonnais Pierre-Martin Aubelle parcours la France pour sensibiliser au poids du handicap.

Pierre-Martin Aubelle, 58 ans et atteint de Sclérose en Plaques, s’est lancé un défi de taille : parcourir 3 000 kilomètres à travers la France pour faire passer un message sur le poids du handicap. Avec son vélo, le Lyonnais est parti de Nantes le 1er août dernier pour un grand tour de 25 étapes jusqu'au Mont Ventoux, nommé "Défi de malade", en produisant un tracé qui ferait apparaître "h24" sur la carte.

Rien n’est laissé au hasard. En effet, le Rhodanien souhaite montrer à travers cette expérience que le "handicap se vit 24h/24, l’inclusion aussi". Et pour ajouter de la difficulté, il a décidé de réaliser ce défi en tractant un bloc de béton de 20 kilogrammes, représentant "le poids du handicap". Le but est également de rencontrer, durant ces 4 semaines intenses, des élus et acteurs locaux afin "d’échanger sur leur engagement pour l’inclusion du handicap", explique le principal concerné.

Un rassemblement prévu sur la place des Terreaux

Ce mercredi 26 août, Pierre-Martin Aubelle fait escale chez lui, dans la capitale des Gaules, à l’occasion de la 21e étape du défi en direction d’Yssingeaux, en Haute-Loire. Pour marquer le coup, le cycliste a lancé un message sur les réseaux sociaux afin d’organiser un rassemblement sur la place des Terreaux (Lyon 1er) "pour faire de ce départ lyonnais un grand moment de partage et de mobilisation autour du handicap", indique l’association 24h de malade.

Le rendez-vous est donné à 8h du matin. Chaque personne est invitée à venir l’encourager, et même à faire un bout, ou l’étape complète à ses côtés. Pour cela, il est demandé de contacter Pierre-Martin Aubelle.

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