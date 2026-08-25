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Les tornades sont rares à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes. @Pexels

L'Aude touchée par une puissante tornade : faut-il s'inquiéter en Auvergne-Rhône-Alpes ?

  • par Corentin Lucas

    • Faut-il s’inquiéter à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes suite aux nombreux dégâts causés par la tornade dans l’Aude ? Lyon Capitale vous donne des éléments de réponse.

    Ce lundi 24 août, l’Aude a été lourdement touchée par une tornade d’une puissance rare en France. À Pomas, le phénomène a causé de nombreux dégâts, comme la destruction de 300 habitations. Près de 39 personnes ont été blessées, 15 d’entre elles ont dû être hospitalisées. Les images sont impressionnantes et certains se demandent aujourd’hui si une tornade d’une telle intensité pourrait s’abattre sur Lyon et ses alentours.

    Selon le site l’observatoire français des tornades et orages violents, Keraunos, le phénomène est loin d’être considéré comme "rare" dans l’Hexagone. Entre 40 et 50 se formeraient chaque année sur le sol métropolitain.

    L’Auvergne-Rhône-Alpes en partie épargnée

    Pourtant, si l’on zoome de plus près sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous pouvons voir que très peu de tornades se produisent chaque année. "Celle-ci compte parmi les zones du territoire français relativement peu exposées au risque de tornade. Le nombre de tornades au km² y est globalement inférieur à la moyenne nationale, en raison notamment des multiples reliefs qui s'y trouvent", explique l’observatoire Keraunos. Il y aurait, en moyenne, une tornade tous les un à deux ans dans la région.

    Jamais une tornade du niveau le plus élevé (EF5) - l’intensité allant de EF0 à EF5 - n’a été recensée en trois siècles. "D'une manière générale, comme partout ailleurs en France, les tornades les plus fréquemment observées présentent des intensités faibles (EF0 ou EF1)", ajoute Keraunos.

    La plus lourde tornade remonte à 1842

    Selon les données de l’observatoire français, il faut remonter au 22 juin 1842 pour voir une tornade meurtrière dans la région. Celle-ci, de très forte intensité (EF4), avait dévasté plusieurs communes de la Loire sur une dizaine de kilomètres. Les vents, estimés entre 270 km/h et 320km/h, avaient causé la mort de 33 personnes, dont six Ligériens. Cette tornade reste à ce jour l’une des plus meurtrières de France.

    Depuis 1842, aucune victime n’a été déplorée suite aux tornades dans la région. La plus récente s’est produite le 6 juin 1985, à Messimy, dans l’ouest lyonnais. Deux personnes avaient été légèrement blessées à la suite de celle-ci.

    Rappelons qu’une tornade est provoquée par la rencontre d'air chaud et humide près du sol et d'air froid en altitude lors d'un orage violent. "Elle naît du cisaillement des basses couches, qui génère une rotation d'axe horizontal ; l'ascendance la bascule à la verticale, puis l'étire vers le sol : le tourbillon se resserre et sa rotation s'accélère. Elle ne se concrétise que si la base du nuage est basse et l'air humide jusqu'au sol, conditions réunies hier lors du passage de ces supercellules", explique Joris Royet, chef de projet météorologique chez Meteorage.

    Avec ses 2 677 éclairs nuage-sol détectés ce lundi soir selon les données de Meteorage, faisant d’elle la troisième région la plus électrique de France, l’Auvergne-Rhône-Alpes aurait pu connaître une tornade. Mais il semblerait que le mariage entre les deux ne soit pas dans la discussion.

    Lire aussi : Orages et crues : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

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