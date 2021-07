Une manifestation organisée à Lyon samedi 31 juillet contre le pass sanitaire

Une nouvelle manifestation est organisée samedi 31 juillet contre l'extension du pass sanitaire.

Contrairement aux deux dernières manifestations qui se sont déroulées place Bellecour, la manifestation contre le pass sanitaire du 31 juillet est organisée place Carnot à 14 heures.

Les organisateurs appellent à se mobiliser "contre le pass d’identité sanitaire, contre les réformes antisociales, pour un accès libre, éclairé et équitable au vaccin et pour la levée des brevets des vaccins", et rejettent "la récupération politique de l’extrême droite". Lundi 26 juillet, la loi prévoyant l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants a été définitivement adoptée par le Parlement.



Le week-end dernier, deux manifestations étaient organisées à Lyon. Une à l'appel des Patriotes, parti d'extrême-droite dirigé par Florian Philippot. L'autre était appelée par Lyon Insurrection, organisation libertaire, place Bellecour. Environ 2000 personnes ont participé à ces manifestations. La préfecture avait interdit les rassemblements revendicatifs sur la place Bellecour et les forces de l'ordre ont usé de lacrymogènes et d'un canon à eau lors d'affrontements avec les manifestants.

