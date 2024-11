Une collecte de jouets pour un Noël solidaire à Lyon

Victor Gosset est responsable de l'antenne lyonnaise de Recyclivre. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" pour présenter la collecte solidaire de jouets et de livres qui se tient du 26 novembre au 6 décembre avec Enjoué.

Victor Gosset explique : "On organise cette collecte du 25 novembre au 6 décembre avec Enjoué, une entreprise à but d'emploi. C'est une entreprise située à Villeurbanne qui a pour objectif d'aider les personnes en insertion à se réinsérer à travers le tri et le réemploi des jouets. Et on travaille avec eux pour la troisième année consécutive dans l'objectif de pouvoir les soutenir dans leurs actions. Parce que nous, Recyclivre, on collecte des livres, on les trie et on les revend en ligne. Cette entreprise à but d'emploi collecte les jouets sur la métropole de Lyon et va les revendre directement à Villeurbanne dans leur magasin."

Pour donner ses livres et ses jouets, rendez-vous à l’antenne locale de Recyclivre à Vénissieux au 388, avenue Charles de Gaulle.

Victor Gosset donne aussi le principe Recyclivre : "c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un label Esus, créée en 2008, aujourd'hui présente via six antennes en France, à Lyon depuis 2015. Sur Lyon c'est 500 000 livres qui sont collectés chaque année. Et Recyclivre depuis 2008 c'est 10 millions de livres qui ont été vendus en ligne. Notre objectif est de collecter le livre sur l'ensemble de la métropole de Lyon auprès des habitants à partir de 50 livres."

Le responsable du site lyonnais poursuit : "nous serons ce samedi 30 novembre de 10h à 18h à l'Hôtel de Ville de Lyon pour vendre des livres. Il y aura aussi Enjoué qui vendra des jouets".

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale aujourd'hui. On va parler du réemploi des livres avec Victor Gosset qui est responsable de l'antenne de Lyon de Recyclivre. Bonjour Victor Gosset. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous instaurez une collecte solidaire de jouets et de livres pour Noël du 26 novembre au 6 décembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ?



Alors oui, effectivement, merci de m'inviter aujourd'hui sur ce plateau. On organise cette collecte du 25 novembre au 6 décembre avec Enjoué, une entreprise à but d'emploi. C'est une entreprise située à Villeurbanne qui a pour objectif d'aider les personnes en insertion à se réinsérer à travers le tri des jouets, le tri et le réemploi des jouets. Et on travaille avec eux pour la troisième année consécutive dans l'objectif de pouvoir les soutenir dans leurs actions. Parce que nous, Recyclivre, on collecte des livres, on les trie et on les revend en ligne. Cette entreprise à but d'emploi collecte les jouets sur la métropole de Lyon et va les revendre directement à Villeurbanne dans leur magasin.



Et alors ce sont des jouets pour qui ? Pour des enfants qui n'auront pas de jouets, des populations précaires qui n'ont pas forcément accès à ce marché-là en fait ?

Tout à fait. Leur objectif c'est déjà de sauver les jouets de la benne, de pouvoir avoir des personnes qui vont les remanier, essayer de leur donner une seconde vie quand on peut. Après l'objectif c'est de les revendre à petit prix - en étant entreprise à but d'emploi - avec un principe de supplémentarité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire concurrence aux autres entreprises et en étant sur un territoire donné par la Métropole. C'est l'Etat qui finance ces EBE. Et donc l'objectif c'est vraiment d’apporter un jouet solidaire notamment pour les fêtes de fin d'année.



Et alors je crois que aussi pour le marché de Noël, samedi 30, vous organisez un événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?



Alors exactement, nous avons rejoint le label Engagé. C'est un label qui nous a été décerné cette année par la Ville de Lyon. C'est pour toutes les structures engagées de la métropole de Lyon. Nous sommes heureux de pouvoir rejoindre ce label-là qui effectivement montre la démarche que l'on a aujourd'hui de porter une seconde vie au livre. Effectivement, dans ce cadre, nous serons ce samedi 30 novembre de 10h à 18h à l'Hôtel de Ville de Lyon pour vendre des livres. Il y aura aussi Enjoué qui vendra des jouets. On fera des tarifs très bas. En reversant aussi un pourcentage de la vente, 1% pour la planète, pour soutenir justement des associations environnementales.



Le principe de Recyclivre. Comment ça fonctionne ? Vous collectez des livres, ce sont des dons et ensuite vous les réparez, vous leur donnez pour qu'ils soient finalement en usage d'être lus. Enfin voilà, c'est assez correct. Et après vous faites quoi ? Vous les revendez ? Vous les donnez ? Comment ça se passe derrière ?



Recyclivre est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un label Esus, créée en 2008, qui aujourd'hui est présente sur six antennes en France, à Lyon depuis 2015. Sur Lyon c'est 500 000 livres qui sont collectés chaque année. Et Recyclivre depuis 2008 c'est 10 millions de livres qui ont été vendus en ligne. Notre objectif est de collecter le livre sur l'ensemble de la métropole de Lyon auprès des habitants à partir de 50 livres. Et ça on fait ça gratuitement dans l'objectif de pouvoir leur donner une seconde vie.



Juste un livre pour le donner, il faut qu'il soit dans quel état ? S'il est déchiré ça passe ou pas ?

Le livre va être employé. Réemployer ça veut dire qu'on va garder l'objet actuel pour le revendre en l'état. Contrairement au recyclage où là on va changer l'état donc ça veut dire qu'on va modifier l'objet pour en refaire un objet. Pour nous, l'objectif est de récupérer les livres qui sont en bon état, avec un code barre pour que nous puissions le réemployer. Donc des livres qui ont moins de 50 ans, pas des livres d'occasion, pas de livres anciens et des livres qui ne peuvent pas être relus par quelqu'un derrière.



Et vous les revendez derrière c'est cela ?



Exactement, nous les récupérons à Lyon, notre site est à Vénissieux, où les gens peuvent venir d'ailleurs nous déposer leurs livres et leurs jouets du 25 novembre au 6 décembre. Nous sommes au 388 Avenue Charles de Gaulle à Vénissieux. Mais on peut aussi aller les collecter à domicile du lundi au vendredi. On les trie et après on les envoie en stock où ils sont envoyés dans une entreprise qui s'appelle Login, c'est une entreprise d'insertion qui eux vont s'occuper de toute la partie logistique avant que les livres soient vendus en ligne.



Alors quand on dit en ligne c'est sur les principales plateformes de vente de livres ou c'est dans des librairies ou auprès de… comment ça se passe ?



Très bonne question, aujourd'hui tous les livres sont vendus en grande majorité en ligne sur notre site recyclivre.com mais ils sont aussi vendus sur les marketplaces et pour ceux qu'on n'arrive pas forcément à vendre là on va trouver des débouchés en local, notamment par exemple sur la métropole de Lyon avec des acteurs qui vont les récupérer pour pouvoir leur donner une seconde vie à travers des projets assez divers que ce soit en France ou à l'étranger.



Et en termes de volume à Lyon ça fait combien à peu près vous avez dit 10 millions depuis l'ouverture c'est ça ?

C'est ça.

Et par jour vous brassez combien de livres ? On a un chiffre dessus ?



Alors ça dépend si on parle de Lyon ou de toute la France mais globalement nous sur Lyon on va avoir comme 500 milles livres qui sont collectés par an donc après il y a forcément un tri qui se fait.



Vous êtes combien derrière aussi pour faire ce travail monumental ?

On est aujourd'hui une trentaine en interne et après il y a une cinquantaine de personnes en insertion qui travaillent sur la partie logistique, qui vont être des personnes qui seront liées à Logins, le groupe Ares, qui est une entreprise d'insertion spécialisée dans la logistique où ils vont être une cinquantaine plus une trentaine recyclables.



Très bien ce sera le mot de la fin c'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Merci beaucoup Victor Gosset d'être venu sur notre plateau pour donner votre actualité vous l'avez compris vous pouvez retrouver Recyclivre ainsi qu’Enjoué pour recycler les livres et les jouets du 25 novembre au 6 décembre. Merci d'avoir suivi cette émission plus d'actualité sur lyoncapitale.fr