Une forte hausse du chômage au 4e trimestre 2024 dans le Rhône

Le Rhône est touché par une forte hausse du chômage au quatrième trimestre 2024.

Le chômage est en forte hausse au 4e trimestre 2024 dans le Rhône. Selon les chiffres de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 5,6 % sur un trimestre et de 5,4 % sur un an. Il s'établit ainsi à 84 260 personnes.

C'est davantage qu'en moyenne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où la hausse sur un trimestre est de 4,5 % et de 4 % sur un an. Dans le Rhône, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 149 640 au quatrième trimestre 2024.

Ce nombre augmente de 2,2 % sur un trimestre (soit +3 160 personnes) et de 3,0 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre augmente de 2,0 % sur un trimestre (+2,6 % sur un an).